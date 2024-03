Symphoniker im Musikverein: Ein Triumph für Geiger Vengerov

Das Orchester spielte erstmals unter Cornelius Meister. Besonders gefeiert wurde der Solist.

Das Wiener Parkett kennt Cornelius Meister zur Genüge, war er doch von 2000 bis 2008 der Chefdirigent des Radiosymphonieorchesters. Mittlerweile wirkt er als Generalmusikdirektor in Stuttgart und zählt zu den ständigen Gastdirigenten der Opernhäuser von Wien, Mailand und New York. Als Liedbegleiter widmet er sich vornehmlich Werken von Robert und Clara Schumann. Mit den Wiener Symphonikern ist er bisher noch nie aufgetreten. Das hat er im Rahmen des traditionsreichen Musikvereinszyklus „Die große Symphonie“ nachgeholt. Dabei hat er auch einen in Wien zuletzt seltener gastierenden Solisten begleitet: den Geiger Maxim Vengerov, den es zum Dirigieren gedrängt hat, womit weniger Zeit für Soloauftritte war.