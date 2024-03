Ein Preis für königliche Printwerbung

Der Verlegerverband VÖZ zeichnete die besten Printwerbungen des Jahres aus - und warnte davor, dass noch mehr Werbegeld an internationale Plattformen abfließt.

„And the ADGAR goes to . . .“, hieß es am Donnerstagabend wieder im Wiener Konzerthaus. Denn dort zeichnete der Verlegerverband VÖZ bei der traditionellen ADGAR-Gala die besten Print- und Onlinewerbungen des Jahres aus. Es war ein glanzvoller Abend, den VÖZ-Präsident Markus Mair (Styria Media Group) mit einer Botschaft an die Werbetreibenden eröffnete: Zeitungen und Magazine seien besonders wertvolle Werbeträger, weil sie im Vergleich mit anderen Mediengattungen wie etwa den Sozialen Medien einen „hohen Informationsgehalt, starken regionalen Bezug und einen hohen Grad an Wissensvermittlung“ hätten. Werbung in diesem Umfeld werde als „hochwertig, nützlich und kaufanregend wahrgenommen“, sagte Mair.

Doch die Entwicklung auf dem Werbemarkt ist gegenläufig: „Die Big-Tech-Plattformen haben mit 2,066 Mrd. Euro erstmals mehr Werbegeld in Österreich eingenommen als alle klassischen Medien mit insgesamt 1,894 Mrd. Euro“, sagte Mair. Das sollte Politik und Gesellschaft bedenklich stimmen. Medien könnten ihre Rolle als vierte Säule im Staat nur wahrnehmen, wenn ihre Finanzierung gesichert sei. Der VÖZ-Präsident warnte vor diesem Hintergrund vor Werbeverboten: Sie würden „unser Medien-Ökosystem sowie die Refinanzierungsmöglichkeit durch Werbung bedrohen“. Und zu einer weiteren Verlagerung des Werbegeldes hin zu internationalen Plattformen führen.

Porsche Austria ist Printwerber des Jahres

Mit dem ADGAR als „Printwerber des Jahres“ wurde für das Jahr 2023 Porsche Austria prämiert. Der Autohändler sei ein verlässlicher und loyaler Partner und setze regelmäßig auch auf auffällige und impactstarke Sonderwerbeformen wie etwa Ummantelungen, so die Begründung. Helmut Schoba (VGN Medien Holding) und VÖZ-Geschäftsführer Gerald Grünberger überreichten die Trophäe an Porsche-Austria-Geschäftsführer Wilfried Weitgasser und Andreas Martin, Geschäftsführer der Porsche Media & Creative.

Die weiteren Sieger: In der Kategorie Auto & Motor setzte sich Volvo mit seinem landschaftlich reizvollen Spitzbergen-Sujet durch (Agentur: Havas Village Wien). Unter den Dienstleistern siegte McDonald‘s Österreich mit einem Sujet voller flauschiger Pommes (DDB Wien). Die beste Werbeidee im Bereich Handel, Konsum- & Luxusgüter hatte XXXLutz: Die Möbelkette setzte King Charles in einen Ohrensessel in markentypischem Rot (Demner, Merlicek & Bergmann). Greenpeace überzeugte in der Kategorie Soziales & Karitatives mit einer sich durch Plastik wühlenden Schildkröte (DDB Wien). Und das MAK hatte die kreativste Onlinewerbung unter dem Titel „Ich MAK . . . “ (Demner, Merlicek & Bergmann). Weiters wurden die Agenturen BBDO Wien, Jung von Matt/DONAU, Servicveplan Wien Nord, Brokkoli, UniqueFessler, We Make Stories und Publicis Media für ihre Kreativleistungen ausgezeichnet.