Jene Frau, die Formel-1-Teamchef Christian Horner grenzüberschreitendes Verhalten vorwirft, ist bei Red Bull Racing suspendiert worden.

Das berichteten mehrere Medien, darunter die BBC und die Nachrichtenagentur PA, am Donnerstag. Der Grund für diesen Schritt ist nicht bekannt, eine offizielle Stellungnahme liegt noch nicht vor. Horner hat die Anschuldigungen der Mitarbeiterin stets zurückgewiesen und ist durch eine interne Untersuchung entlastet worden.

Das Team hat den Namen der Frau und Details der Anschuldigungen bisher nicht genannt, obwohl angebliche Beweise in der Vorwoche anonym an Medien und Schlüsselfiguren der Formel 1 geschickt wurden. Laut anderen Medienberichten soll die Frau, die als persönliche Assistentin von Horner gearbeitet hatte, eine Klage vor einem englischen Gericht vorbereiten. Diese Woche gastiert der F1-Tross in Saudiarabien. (ag.)