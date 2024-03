Fabulierer auf der Bühne

Sänger müssen es mit der Wahrheit ja nicht immer so genau nehmen . . . Hauptsache, ihre Musik reißt mit!

Der Mann kann nicht singen.“ So simpel, aber umso brutaler klang das Urteil der Frau, als sie und ihr Sohn gemeinsam das erste Mal das gesuchte Lied hörten. Der konnte freilich nicht anders, er musste seiner Mutter, die sonst dem Rock ’n’ Roll gar nicht so abgeneigt war, widersprechen – aber er tat es nur innerlich.

In der Gewissheit, dass sie falschlag, schüttelte er wild den Kopf, denn er hatte noch nie zuvor eine solche Stimme gehört, eine dünne Stimme, die so jung und doch so erwachsen klang, die ihn begeisterte und zugleich erschreckte. Der Sänger war Mitte 20, der junge Zuhörer ein Teenager, dessen Welt während dieser wenigen Minuten verändert worden war.

Diese Anekdote erzählte der nun fast 40-jährige Mann auf einer wichtigen musikalischen Veranstaltung – angespornt durch sein Vorbild, hatte er inzwischen selbst eine große Karriere hingelegt.