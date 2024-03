Fairness ist in der Bewertung der Politik oft keine Kategorie. Es ist natürlich richtig, dass wir als Politik adressiert werden. Diese Verantwortung nehmen wir wahr und jeder, der in dem Bereich tätig ist, weiß, dass ich das auch die vergangenen fünf Jahre getan habe. Unsere Bilanz spricht eine klare Sprache. Die Maßnahmen werden auch in der Zukunft wirken, davon bin ich überzeugt.