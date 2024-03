Ja, beim Klima wird wirklich gelogen

Wir sind von der Energiewende viel weiter entfernt, als man uns weismachen will. Doch falsche Versprechungen und nicht realisierbare Vorhaben helfen nicht weiter.

Das Wort Wende bedeutet Richtungswechsel. Also wenn man vorher geradeaus gegangen ist, geht man nach einer Wende zurück, oder wenn der Wind beim Segeln oder in der Politik von links gekommen ist, kommt er nach der Wende von rechts. Eine Wende ohne Richtungswechsel ist schwer vorstellbar, man wird ihr in der wirklichen Wirklichkeit praktisch nie begegnen, sie ist nur in der Welt der Fantasie und Ideologie möglich, also in einer sich eingeredeten, nicht wirklichen Wirklichkeit. Leider dominieren solche Ideologien die Debatte, und sie haben das Zeug, von den wirklich wirklichen Problemen abzulenken, kollektiv zu defokussieren und in die Irre und den Abgrund zu führen.

Da der menschgemachte Klimawandel vom globalen atmosphärischen CO 2 -Gehalt (und anderen Treibhausgasen) abhängt, ist nur eine Zahl relevant: der globale CO 2 -Gehalt in der Atmosphäre. Die Energiewende – nicht die Klimawende – findet dann statt, wenn diese Zahl nicht mehr zunimmt, sondern ein Maximum erreicht und dann abnimmt. Wann also war die Energiewende, seit wann sinken die fossilen Energieträger in unserem Energiemix? Die Europäer sagen stolz: seit 1979, das war das Peak-Jahr mit 15,154 TWh, 2022 waren wir bei 11,529 TWh – 24 Prozent eingespart. Die Amerikaner hatten den Peak 2007 mit 23,576 TWh und sind jetzt, 2022, bei 21,595 TWh – acht Prozent.

Wir sind also nicht nur die Guten, sondern die Besten! Wie viel aber hat die EU im Vergleichszeitraum von ihren Emissionen ausgelagert, also wie viel Carbon haben wir im Zuge der Globalisierung für unsere Produkte und Dienstleistungen woanders verbrennen lassen, um sie dann zu importieren? „Our World in Data“ gibt Aufschluss: etwa 40 Prozent. Also noch einmal gefragt: Seit wann haben wir in Europa die Energie- bzw. Emissionswende? Wenn ich jetzt richtig rechne: gar nicht! Die Europäer verursachen mehr CO 2 als jemals zuvor – nur halt nicht auf eigenem Boden. Weil aber der menschgemachte Klimawandel vom globalen atmosphärischen CO 2 -Gehalt abhängt, ist es vollkommen egal, wie viel auf EU-Boden verbrannt wird. Also ist die wirkliche Energiewende eine unwirkliche Wirklichkeit, etwas, das man sich eingeredet hat.

Fossiles Wachstum noch bis in die 2050er-Jahre

Also jetzt einmal richtig: Wo ist die Emissionswende, also der Punkt, ab dem die fossilen Energieträger global nicht mehr zu-, sondern abnehmen? Global – nichts anderes zählt. Der UNEP-„Emissions Gap Report 2023“ weiß es: 2022 war ein Rekordjahr an Treibhausgasemissionen, 2023 war wieder eines, eigentlich war bis 2020 fast immer eines, und der Verbrauch fossiler Energieträger wird wohl noch weiter zunehmen. Wie viel? Wie lange? Man betritt hier nun das Parkett der Vorhersagen und Prophezeiungen. Einige sagen, der Peak wird noch in dieser Dekade erreicht werden, andere sehen fossiles Wachstum noch bis in die 2050er-Jahre. So lange wird auch die Weltbevölkerung noch wachsen, dann sollte wohl mit abnehmenden Bevölkerungszahlen der Gesamtenergiebedarf und mit ihm der Verbrauch fossiler Energien zurückgehen. In vielen Regionen wird er bis 2050 noch massiv steigen, und zwar ausgerechnet in den Ländern, die sehr groß sind bzw. stark wachsen: China, Indien, Afrika.