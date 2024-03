Entwarnung: Weltraumschrott stürzte in den Atlantik

Am Freitagabend traten Trümmerteile der internationalen Raumstation ISS in die Erdatmosphäre ein. Sie stürzten offenbar in den Atlantik.

Am Freitagabend hätte man am Himmel über Österreich beinahe ein seltenes Phänomen beobachten können: Trümmerteile der internationalen Weltraumstation ISS traten in die Erdatmosphäre ein, Berechnungen zufolge hätte man das in Vorarlberg, Tirol und Kärnten sehen und womöglich hören können. Doch offenbar ist der Weltraumschrott schon vorher in den Atlantik gestürzt. Das schreibt jedenfalls die deutsche Luftwaffe auf X (Twitter).

Zuvor hatte es noch Warnungen geben, etwa in Vorarlberg: „Nach aktuellen Überflugberechnungen des deutschen Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) sind diese in Vorarlberg voraussichtlich heute von zirka 20:45 Uhr bis 21:15 Uhr zu erwarten“, hieß es in einer Information des Landes Vorarlberg.

Bei dem Objekt handelt es sich laut aktuellen Angaben um Batteriepakete der Internationalen Raumstation ISS. Dass Trümmerteile auf die Erdoberfläche auftreffen, wurde als äußerst unwahrscheinlich bezeichnet. (Red.)