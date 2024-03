Weltraumschrott verglüht heute Abend über Österreich

Am Freitagabend werden Trümmerteile der internationalen Raumstation ISS in die Erdatmosphäre eintreten. In Vorarlberg, Tirol und Kärnten wird man das sehen und womöglich hören können.

Am Freitagabend könnte man am Himmel über Österreich ein seltenes Phänomen beobachten: Trümmerteile der internationalen Weltraumstation ISS treten zwischen Freitag und Samstag in die Erdatmosphäre ein. In Vorarlberg, Tirol und Kärnten wird man das sehen und womöglich hören können.

„Nach aktuellen Überflugberechnungen des deutschen Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) sind diese in Vorarlberg voraussichtlich heute von zirka 20:45 Uhr bis 21:15 Uhr zu erwarten“, heißt es in einer Information des Landes Vorarlberg. Erwartet werden demnach Leuchterscheinungen oder die Wahrnehmung eines Überschallknalls.

Es geht demnach um ein „größeres Weltraumobjekt (...) das möglicherweise zersplittern wird“. Bei dem Objekt handelt es sich laut aktuellen Angaben um Batteriepakete der Internationalen Raumstation ISS. Dass Trümmerteile auf die Erdoberfläche auftreffen, sei demnach aber äußerst unwahrscheinlich.

Tirol und Kärnten auch betroffen

„Mit aktuellem Wissensstand ist lediglich mit Leuchteffekten und einem möglichen Überschallknall zu rechnen“, heißt es vom Land Vorarlberg. „Dennoch verfolgen wir die Entwicklungen aufmerksam und stehen in engem Kontakt mit dem Innenministerium und den ebenfalls betroffenen Bundesländern Tirol und Kärnten. Über Änderungen der Situation halten wir die Bevölkerung natürlich auf dem Laufenden.“ (red.)