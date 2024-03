Lorenz Böhler wird durch Containerspital ersetzt

Für das AUVA-Traumazentrum wird es einen unkonventionellen Ersatz geben: Bis 2025 soll ein Containerspital errichtet werden, wo auch Akutoperationen durchgeführt werden.

Für das wegen Brandschutzmängel vor der Schließung stehende AUVA-Traumazentrum Wien-Brigittenau - besser bekannt als Lorenz-Böhler-Spital - wird es einen Ersatz geben. Geplant ist die Errichtung eines Containerspitals in der Nähe. Konkret soll ab 2025 ein derartiger Komplex am Nordwestbahngelände, bei dem es sich um ein künftiges Stadtentwicklungsgebiet handelt, in Betrieb gehen.

Mehr lesen Lorenz-Böhler-Spital: Patienten werden nächste Woche informiert

Dort sollen dann auch wieder Akutoperationen stattfinden, die bis dahin im AUVA-Traumazentrum Meidling und im Allgemeinen Krankenhaus durchgeführt werden. Das haben der Generaldirektor der AUVA, Alexander Bernart, der ärztliche Leiter des Traumazentrums Brigittenau, Thomas Hausner und sein Kollege aus dem Traumazentrum Meidling, Christian Fialka, am Freitag im Gespräch mit Journalisten mitgeteilt.

Das Containerspital gilt als Übergangslösung. 2030 soll dann am bisherigen Standort der Betrieb wieder aufgenommen werden.