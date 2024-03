Ja, natürlich, sofort. Sie betrafen ja das Thema, mit dem ich mich seit 50 Jahren beschäftige. Was besonders ungewöhnlich war: Die Zeit, in der man Empathie mit Israel hatte, war sehr kurz. Schon am zweiten Tag wurde Israel mit sehr harter Kritik konfrontiert. Ich möchte niemanden verteidigen und teile viel von dieser Kritik, aber ich brauche niemanden aus Wien oder Berlin, der mir das erzählt. Nur einen Tag wurde über die Menschen gesprochen, die in die Hände der Hamas gefallen waren. Das erinnerte mich plötzlich an meine Zeit in Berkeley in Kalifornien.