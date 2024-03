Bücherregale: Die Bretter, die die Welt enthalten

Gerade auf TikTok wird das Drapieren des Lesestoffs in den eigenen vier Wänden wieder ordentlich gehypt. Aber wie soll die Heimbibliothek aussehen?

Das Paradies, so schreibt der argentinische Schriftsteller Jorge Luis Borges, habe er sich immer als eine Art Bibliothek vorgestellt. Und tatsächlich wohnt den teilweise pompösen Schatzkammern des schier unendlichen Wissens – man denke etwa an den barocken Lesesaal der Stiftsbibliothek Admont – eine besondere Atmosphäre inne. So besonders, dass sich viele in den Räumen mit deckenhohen Regalen am liebsten stundenlang aufhalten und in den Büchern schmökern möchten. Oder sich die besondere Atmosphäre in die eigenen vier Wände holen.

Ganze Wandflächen oder Raumtrenner

Natürlich hätten nur die wenigsten einen eigenen Raum für Bücher zur Verfügung, sagt Martin Steininger, Leiter des Büros Steininger.Designers aus Oberösterreich. Meist sei aber der Wohnbereich, manchmal auch der Schlafbereich der passende Ort für den Lesestoff. Die Varianten sind zudem vielfältig und reichen von hohen, ganze Wandflächen umfassenden Lösungen über in Türen integrierte, ineinander verschiebbare Regale hin zu maßangefertigten Raumtrennern oder zusammengesetzten Lösungen in Modulsystemform.

Bei der Planung sollte man jedoch „um 20 Prozent großzügiger denken“, betont Steininger. „Wer Bücher liebt, wird sie ein Leben lang sammeln.“ Anfängliche freie Lücken ließen sich ohnehin gut mit Deko-Elementen füllen.

Wie sollen die Regale aussehen? Hier ein paar Inspirationen.... Ecker Boffi MW-Architekturfotografie Boffi

Sonnenlicht vermeiden, Lesestoff hinterlüften

Die Anzahl der Bücher sowie auch deren kumuliertes Gewicht werden oft unterschätzt. Große Regale und Regalsysteme sollten darum von Profis aufgebaut und, wenn raummittig geplant, gut verankert werden. Ab einer gewissen Menge an Lesestoff braucht es statisches Wissen, sagt Steininger. Ein weiterer Tipp: direktes Sonnenlicht vermeiden, da sonst Buchrücken und Drucke ausbleichen könnten. Ebenso sollte man für eine gleichmäßige Luftfeuchtigkeit und gute Luftzirkulation im Raum sorgen, meint Steininger: „Bücher saugen Feuchtigkeit auf wie ein Schwamm. Das kann sie beschädigen oder zu Schimmelbildung führen.“ Auch sollte die Zirkulation der Luft gewährleistet sein, denn „Bücher gehören hinterlüftet“, so der Experte.

Luft tut den Büchern gut. Boffi

Gemütlichkeit braucht es auch

Aber nicht nur die Regallösung, auch der nahe gelegene Ort, an dem es zum Lesegenuss kommt, sollte gut geplant werden, rät Dominik Petz, Geschäftsführer der Tischlerei Ecker und Ecker. Schließlich wolle ja niemand durch die ganze Wohnung wandern müssen, um sein Buch lesen zu können. In seinen Augen brauche es nicht viel für den gemütlichen Leseplatz: helles, warmes und keinesfalls grelles Licht, das idealerweise bereits in die Bücherwandfläche verbaut oder zumindest mit darauf gerichteten Spots ausgestattet ist, eine gemütliche Sitzgelegenheit mit Fußstütze und ein kleines Tischchen als Ablagefläche.

Warmes Licht, um dann die Bücher auch wirklich zu lesen. gettyimages

Bookshelf Wealth auf TikTok

Auch auf TikTok ist die Freude am Büchersammeln ausgebrochen Das Bücherregal wird als absoluter Interieur-Trend gefeiert und hat die hippe Bezeichnung „Bookshelf Wealth“, zu Deutsch: Bücherregal-Schatz, erhalten. Das Konzept ist allerdings altbekannt: Das Bücherregal wird zum Schaufenster der eigenen Individualität, die Bücher sollten nicht etwa elegant drapiert, sondern zufällig angeordnet werden. Neu ist vielleicht, dass auch Tische, Treppen und andere Ablageflächen mit Lesestoff bestückt werden dürfen. Und besonders wichtig: Die Bücher tatsächlich zu lesen.