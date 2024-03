Wrestling in Wien: Wenn Körper durch die Lüfte fliegen

Die Wrestlingszene in Wien erfährt einen spürbaren Aufschwung, ein Österreicher zählt neuerdings gar zu den Weltbesten. Am Samstag wird in der Lugner City gecatcht.

Geht es um Wrestling, dann führt an den USA kein Weg vorbei. In Übersee werden Hallen regelmäßig mit Zehntausenden von Besuchern gefühlt, sind die Größen dieser Shows wahre Superstars, zu denen neuerdings auch ein Österreicher zählt. Walter Hahn, besser bekannt unter seinem Ringnamen „Gunther“, zählt zu den beliebtesten Wrestlern der Gegenwart. Der Wiener kann von seinen Einlagen mittlerweile sehr gut leben. Auf Instagram zählt „Gunther“ 380.000 Follower.

Zur hierzulande neu aufkeimenden Popularität des Wrestlings trägt der Wiener zweifelsohne bei. Am 2. Mai kommt die WWE-Elite erstmals seit fünf Jahren wieder nach Österreich, macht in der Wiener Stadthalle Station. „Gunther“ darf da selbstredend nicht fehlen.

Einen Steinwurf von der großen Stadthalle entfernt prügeln sich schon am Samstag ein paar Herren und Damen um die Lugner City Wrestling Trophy. Inmitten des Einkaufszentrum werden also Körper durch die Lüfte fliegen. Hausherr Richard Lugner, 91, hat sein Kommen angekündigt. Als Gast, versteht sich. Schon am 7. und 8. Juni ertönt der nächste Gong. Dann wird wieder im Prater gerangelt.