US-Präsident Biden übt scharfe Kritik an Treffen von Trump mit Orban

„Ich sehe eine Zukunft, in der wir die Demokratie verteidigen und sie nicht schwächen“, so US-Präsident Joe Biden.

„Ich sehe eine Zukunft, in der wir die Demokratie verteidigen und sie nicht schwächen“, so US-Präsident Joe Biden. Imago / Kyle Mazza

Das Treffen zwischen US-Präsidentschaftskandidat Donald Trump und dem ungarischen Regierungschef Viktor Orban wird von US-Präsident Joe Biden heftig kritisiert. Orban glaube nicht an Demokratie und strebe laut Biden eine Diktatur an.

US-Präsident Joe Biden hat ein Treffen seines Vorgängers und Wahl-Herausforderers Donald Trump mit dem ungarischen Regierungschef Viktor Orban scharf kritisiert. „Wisst ihr, wen er heute in Mar-a-Lago trifft?“, fragte Biden am Freitag bei einem Wahlkampfauftritt in Philadelphia mit Blick auf das Meeting in Trumps Privatanwesen in Florida. „Orban aus Ungarn, der erklärt hat, dass er nicht glaubt, dass Demokratie funktioniert, und der eine Diktatur anstrebt.“

Biden fügte hinzu: „Ich sehe eine Zukunft, in der wir die Demokratie verteidigen und sie nicht schwächen.“ Orban hatte Trump am Freitag in Mar-a-Lago getroffen. Der rechtsnationalistische Ministerpräsident veröffentlichte am Abend auf Facebook ein Foto von sich und dem ehemaligen US-Präsidenten und Präsidentschaftsbewerber und schrieb dazu: „Machen Sie Amerika wieder großartig, Herr Präsident.“ Er griff dabei Trumps Wahlkampfslogan „Make America Great Again“ auf.

Aus Orbans Umfeld hieß es, bei dem Besuch des Ministerpräsidenten sei es um den Aufbau von Beziehungen zwischen Konservativen in Ungarn und den USA gegangen - und um die „Vorteile, die eine Wahl von Präsident Trump im November bringen könnte“. Die Rechtspopulisten Trump und Orban unterhalten seit Jahren freundschaftliche Beziehungen, während das Verhältnis des ungarischen Regierungschefs zu Biden von Spannungen geprägt ist. (APA/AFP)