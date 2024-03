„Ein heiliges Geschenk“: UNO ruft Jahr der Kamele aus

Drucken

Vorlesen Hauptbild • Starker und geduldiger Begleiter. Äthiopischer Viehhirte mit Haustier. • AFP/Getty Images

Noch nie hatten Kamele ein derart gutes Image wie heute. Dabei hat uns das Zusammenleben mit den universellen Nutztieren immer schon das Leben erleichtert. 2024 ist nun das UN-Jahr der Kamele, in Wien liefert eine Ausstellung alles, was man wissen sollte.

Zu den schönsten Dingen gehört das Kamel. Ich werde nicht müde, dieses seltsame Tier vorüberziehen zu sehen, das wie ein Puter tänzelt und seinen Hals wie ein Schwan wiegt“, schrieb Gustave Flaubert in seinen „Briefen aus dem Orient“. Beim Versuch, seinen Schrei, eine Mischung von „Gurgeln“ und „Röcheln“, nachzuahmen, sei er gescheitert.

Nicht alle finden so wie Flaubert ästhetisches Gefallen an der Anatomie dieses Tieres. Sehr wohl aber wurde immer schon seine große Nützlichkeit gesehen. Edward Gibbon, der bedeutendste englische Historiker der Aufklärungszeit, schrieb in seinem Buch „Der Sieg des Islam“: „In den Sandwüsten von Afrika und Arabien ist das Kamel ein heiliges und unschätzbares Geschenk. Dieses starke und geduldige Tier kann ohne Futter und Trank eine Reise von mehreren Tagen aushalten; ein Vorrat frischen Wassers wird in einem geräumigen Sack, einem fünften Magen des Tieres, bewahrt, dessen Körper die Zeichen der Knechtschaft trägt; es vermag eine Last von tausend Pfund fortzuschaffen, aber das leichter gebaute und gelenkigere Dromedar überbietet an Schnelligkeit den flüchtigsten Renner. Lebendig oder tot ist fast jeder Teil des Kamels dem Menschen nützlich; es gibt nährende Milch in Menge; das jüngere und zartere Fleisch schmeckt wie Kalbfleisch. Wertvolles Salz wird aus dem Urin bereitet; der Dünger dient als Brennmaterial, und das lange Haar, das jedes Jahr ausfällt und nachwächst, wird für Gewänder, Hausrat und die Zelte der Beduinen verwendet.“