„Die Jüdin“ in Linz: Glaube, Liebe, Tod

Fromental Halévys „La Juive“ begeistert mit einem sängerisch hervorragenden Ensemble und der klaren, emotional wirksamen Regie von Marc Adam.

Zwanzig lebende Pferde! Ausstattungsprunk gehörte maßgeblich zum Genre der „Grand opéra“ dazu. Als die Pariser Oper 1835 Fromental Halévys „La Juive“ herausbrachte, wurden für den kaiserlichen Einzug in Konstanz 1414 keine Kosten und Mühen gescheut. Im Musiktheater Linz dreht der Regisseur Marc Adam diese Szene in der Intention einfach um. Weg mit Machtdemonstration und Selbstfeier des politischen Establishments, verbunden mit entsprechendem Schauwert fürs Publikum, her mit einer Demo des rechten Rands von heute.