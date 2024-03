Vor Ramadan steigt die Nervosität in Jerusalem

Zu Beginn des Fastenmonats haben Hamas-Funktionäre zu einem Sturm auf die Al-Aqsa-Moschee in Jerusalem aufgerufen. Die Verhandlungen über die Feuerpause kommen nicht vom Fleck.

Metallene Mondsicheln, Lichterketten und Poster, die einen „Frohen Ramadan“ wünschen, schmücken zu Beginn des muslimischen Fastenmonats für gewöhnlich die arabischen Viertel Jerusalems. In diesem Jahr jedoch ist die Dekoration verhalten, die Stimmung gedrückt. Der Krieg in Gaza überschattet die Festlichkeiten, die vermutlich am Montag beginnen (die religiösen Autoritäten in Saudiarabien hatten dies bis Redaktionsschluss nicht festgelegt).

Zuletzt waren mit dem Beginn des Fastenmonats auch Hoffnungen verbunden: Vertreter Qatars, Ägyptens und der USA hatten lang versucht, zwischen Israel und der Terrororganisation Hamas eine Feuerpause vor dem Ramadan zu vermitteln. In deren Rahmen sollte die Hamas einige der rund 130 israelischen Geiseln freilassen, die sie noch immer in ihrer Gewalt hält; im Gegenzug hätte Israel palästinensische Häftlinge aus israelischen Gefängnissen entlassen.