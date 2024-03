Rettungseinsatz am Matterhorn.

Rettungseinsatz am Matterhorn. APA / AFP / Gabriel Monnet

Einer Gruppe von Tourengehern aus dem Kanton Wallis, die seit Samstagnachmittag vermisst wurden, ist das schlechte Wetter zum Verhängnis geworden. Die Opfer hätten alles unternommen, um zu überleben, erklärte ein Polizeisprecher.

Fünf der sechs in der Schweiz vermissten Skitourengänger sind am Sonntagabend im Gebiet des Berges Tête Blanche im Kanton Wallis tot aufgefunden worden. Seit Samstagnachmittag war eine große Suchaktionen gelaufen, nachdem die Tourengeher im Alter zwischen 21 und 58 Jahren nicht zurückgekommen waren. Eine Verwandte hatte die Polizei alarmiert, nachdem die Gruppe nicht wie vereinbart im Ort Arolla in der französischen Schweiz erschienen war.

Die Opfer hätten offenbar alles unternommen, um zu überleben. Allerdings seien die Temperaturen sehr tief gewesen und das Wetter sehr schlecht, erklärte der Polizeikommandant der Walliser Polizei, Christian Varone, bei einer Pressekonferenz am Montagvormittag. Die Todesursache der fünf aufgefundenen Tourengänger ist bisher nicht klar. „Die Ermittlungen dauern an“, so Varone. Damit bleibt vorerst offen, ob eine Lawine zum Tod der fünf geführt hat, oder ob sie erfroren sind.

Fünf der Personen aus dem Wallis waren aus einer Familie. Es dürfe sich um drei Brüder handeln, einen Onkel, einen Cousin sowie einen Freund der Familie. Welche Person noch nicht gefunden wurde, ist noch unklar. Die Polzei sprach von „einer großen Tragödie“.

Die in Zermatt gestartete Gruppe war im Gebiet rund um die 3706 Meter hohe Tête Blanche vermisst. Die Gruppe befand sich auf der Skitourenroute zwischen Zermatt und Arolla, wie die Kantonspolizei am Sonntag mitteilte. Die Tête Blanche liegt auf halbem Weg zwischen den beiden Ortschaften..

Starker Sturm auf Alpensüdseite

Rettungsteams waren seit Samstag auf der Suche nach den Männern. Insgesamt suchten sechs private Rettungshelikopter sowie zwei Super Pumas der Armee nach den Vermissten. Dazu waren Dutzende Spezialisten für die Rettung im Gebirge im Einsatz.

Der Sturm auf der Alpensüdseite und die Lawinengefahr verhinderten am Samstag, dass sich Helikopter und Rettungskolonnen dem Gebiet nähern konnten, wie die Kantonspolizei Wallis am Sonntag mitteilte. Ein Versuch, sich von Zermatt aus auf dem Landweg in das betreffende Gebiet zu begeben, wurde nachts von fünf erfahrenen Rettungskräften der Kantonalen Walliser Rettungsorganisation (KWRO) unternommen. Die Suche auf über 3.00 Metern Höhe musste wegen der sehr schlechten Wetterverhältnisse und der damit verbundenen Risiken abgebrochen werden, wie es weiter hieß. (red)