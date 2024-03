Neuer Coach von Dominic Thiem ist ein Ex-Bresnik-Schützling

Dominic Thiems neuer Touring-Coach ist seit Montagmittag bekannt. Es ist wie erwartet kein großer Name.

Beim Challenger in Székesfehérvár kehrt Dominic Thiem dieser Tage nach achtwöchiger Turnierpause auf die Tennisbühne zurück. In Ungarn erstmals mit dabei ist sein neuer Touringcoach, der Lette Kārlis Lejnieks. Der 35-Jährige war einst selbst Profi, seine beste Platzierung: Rang 347. Auf ATP-Ebene befand sich Lejnieks ein einziges Mal in seiner Karriere in einem Hauptbewerb. Beim Turnier in St. Petersburg scheiterte er nach überstandener erster Runde im Achtelfinale.

Zur Herausforderung wird Lejnieks zeitliche Verfügbarkeit. Er steht aktuell Lettlands Olympischem Komitee als Generalsekretär vor, die nahenden Sommerspiele von Paris bringen viel Arbeit mit sich. Bis Juni studiert der ehemalige lettische Daviscup-Kapitän (2012 bis 2018) noch Business Administration and Management an der School of Economics in Stockholm. Eines steht bereits fest: Aus beruflichen Gründen wird Lejnieks der ehemaligen Nummer drei der Welt beim Challenger-Turnier in Zadar kommende Woche nicht zur Verfügung stehen.

Székesfehérvár dient als erster Test für das neue Gespann, das sich aus gemeinsamen Tagen bei Günter Bresnik kennt. Lejnieks trainierte von 2008 bis 2012 in der Südstadt, Seite an Seite mit Thiem. Bresnik sagt auf „Presse“-Nachfrage zur Personalentscheidung: „Kārlis ist ein intelligenter, angenehmer Zeitgenosse. Die Arbeit möchte ich erst beurteilen, nachdem sie verrichtet wurde.“