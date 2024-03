Immobilien aus Film und Serie, die zum Verkauf stehen

Dass Immobilien eine wichtige Rolle in Filmen einnehmen, ist hinlänglich bekannt. Einige Drehorte stehen derzeit bei Christie‘s Real Estate zum Verkauf, hier eine Auswahl.

Die 96. Oscar-Verleihung in Hollywood ging am Montag in Los Angeles über die Bühne. Wie jedes Jahr gab sich die Hollywood-Prominenz ein glamouröses Stelldichein. Nicht zu vergessen sind jene Drehorte, die mehr oder weniger Filmgeschichte schrieben. Derzeit stehen einige von ihnen bei dem Immobilienmakler Christie‘s International Real Estate zum Verkauf – hier eine Auswahl.

One Fifth Avenue ist eines der berühmtesten und begehrtesten Wohnhäuser in New York City. Es befindet sich nur wenige Schritte vom Washington Square Park im Herzen von Greenwich Village entfernt. Das 27-stöckige Art-Déco-Gebäude war unter anderem ein Drehort in Brian De Palmas Thriller aus dem Jahr 1980, „Dressed to Kill“.

One Fifth Avenue in New York City. Christie‘s International Real Estate

Das Townhouse befindet sich in einer der begehrtesten Lagen von Bath: Sydney Place, entworfen von John Pinch dem Älteren und erbaut zwischen 1804 und 1808, wird etwa in internationalen Architekturführern als „das schönste Gebäude des 19. Jahrhunderts in Bath“ beschrieben. Prominente Bewohner des ehemals als New Sydney Place bekannten Gebäudes sind Königin Charlotte, König William IV. und der Herzog von Clarence. Die ursprüngliche Verfilmung von Jane Austens „Persuasion“ wurde 1995 im Haus gedreht.

Sydney Place in Bath. Christie‘s International Real Estate

Dieses prächtige Beaux-Arts-Herrenhaus in der belgischen Hafenstadt Antwerpen war einer der Drehorte für den Film „Sound of Metal“ (2019) – Gewinner von zwei Oscars für den besten Ton und den besten Filmschnitt bei den 93. Academy Awards.

Beaux Arts Mansion in Antwerpen. Christie‘s International Real Estate

Das Clare Island Lighthouse, an der Westküste Irlands, wurde im Jahr 1806 vom Marquis von Sligo erbaut und führte Seefahrer bis zu seiner Außerbetriebnahme im Jahr 1965 sicher durch die Clew Bay. Seine dramatischen Küstenansichten gehören zu den besten in Irland und bieten einen Blick auf den Atlantik und die Keem Bay auf Achill Island, einem der Drehorte des Films „The Banshees of Inisherin“.

Clare Island Lighthouse in Irland. Christie‘s International Real Estate

Der Verkauf des Blairstown Diner, gegründet im Jahr 1949, umfasst ein Gewerbegrundstück sowie das kürzlich renovierte Diner, das 1980 Filmgeschichte schrieb. Das Gebäude ist im Horrorklassiker „Friday the 13th“ zu sehen und ist heute noch eine Pilgerstätte für Filmliebhaber aus der ganzen Welt. Besonders dann, wenn ein Freitag auf den 13. des Monats fällt.

