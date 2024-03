Weiterhin viele Fragezeichen am Investmentmarkt

Abwarten oder antizyklisch anlegen? Dem Investmentmarkt stehen im Bereich Immobilien noch einige Hindernisse entgegen, bevor er wieder richtig anspringen kann.

Die schwierige wirtschaftliche Gesamtlage in Europa hat auch den heimischen Immobilienmarkt erfasst. „Der österreichische Investmentmarkt schloss das vergangene Jahr mit einem verhaltenen vierten Quartal ab. Insgesamt mit einem Rückgang von 49 Prozent im Jahr 2023 gegenüber 2022“, berichtet Markus Arnold, CEO und Alleineigentümer von Arnold Immobilien.

Viele Unsicherheiten prägen derzeit den Markt, lassen potenzielle Investoren zuwarten. Noch klaffen die Preisvorstellungen von Käufern und Verkäufern auseinander, aber man beginnt sich anzunähern. Die nur langsame Anpassung soll aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass laut dem „EY Trendbarometer Immobilien-Investmentmarkt 2023“ die Akteure in Österreich den heimischen Markt weiterhin mehrheitlich (61 Prozent) als attraktiv einschätzen.

Fehler wiegen schwerer

Das Hemmnis für institutionelle Investoren liegt darin, gerade in der aktuellen Situation keinen Fehler machen zu wollen – also zu billig zu verkaufen oder zu teuer einzukaufen. Entweder man prüft genauer oder man wartet zu. Dennoch wird es Bewegung bei den Preisen geben müssen. „In fast allen Immobilienklassen – egal ob Wohn-, Büro-, Handels-, Hotel- oder Logistikimmobilien – werden sinkende Preise erwartet“, sagt Stephan Größ, Leiter des Immobiliensektors bei EY Österreich. Nur in Bestlagen sollen sich die Preise weiterhin stabil entwickeln.

Was die einzelnen Assetklassen betrifft, „sind Büroliegenschaften vor allem im unteren und mittleren Preisvolumen gut nachgefragt, da sich – vor allem im Vergleich zu Wohnimmobilien – attraktivere Renditen ergeben“, meint Herbert Petz, Leitung Investment bei der Örag. Hotelinvestments sind dank des wieder erstarkten Tourismus ebenfalls interessant, „bei Retailobjekten ist die Lagequalität von besonderer Bedeutung.“ Bei Logistik- und Industrieliegenschaften besteht derzeit viel Nachfrage von Eigennutzern und Investoren.

Eigenkapitalstarke Investoren „nutzen die Gunst der Stunde“

Wer jetzt Kapital hat, oder nur geringe Kreditmittel benötigt, sei eindeutig im Vorteil, erläutert Arnold: „Wir beobachten auch weiterhin, dass besonders eigenkapitalstarke Investoren die Gunst der Stunde nutzen. Sie fragen vor allem handverlesene Bestandsimmobilien und Immobilien mit hohem Wertsteigerungspotenzial, sogenannte Value-Add-Immobilien, nach.“ Arnold geht davon aus, dass mit Ende 2023 das Zinsplateau erreicht wurde und ab Mitte 2024 mit ersten Zinssenkungen zu rechnen sei: „In Verbindung mit sehr attraktiven Renditeniveaus und einigen anderen positiven Indikatoren, erwarten wir spätestens ab dem zweiten Halbjahr insgesamt eine spürbare Belebung des Immobilien-Investmentmarktes in Österreich.“

Warten auf die Zinswende

Viele Investoren warten derzeit auf einen ausschlaggebenden Impuls für den Wiedereinstieg in den Markt. „Grundsätzlich wäre es aber ein idealer Zeitpunkt, um antizyklisch zu kaufen“, sagt Petz. Die aktuellen Rahmenbedingungen aus gestiegenem Zinsniveau, kaum gesunkenen Baukosten und langsam steigenden Mieten ergeben eine Gleichung, die den Start von neuen Projekten derzeit sehr schwierig bis unmöglich macht. „Entsprechend wenig neues Angebot wird daher in den nächsten Jahren auf den Markt gelangen – gut für die mittel- und langfristige Wertentwicklung des Bestandes“, blickt Petz in die Zukunft. Portfoliobereinigung und Abverkauf einiger Immobilien wegen wirtschaftlicher Herausforderungen und Mittelabflüssen wären Möglichkeiten, dass trotz geringer Neubauaktivität weitere Projekte auf den Markt kommen.

Allen Assetklassen gemeinsam ist dabei ein zunehmender Fokus auf ESG-Konformität und damit einhergehend das Thema der nachhaltigen Wertentwicklung. Der aktuelle Nachhaltigkeitsbericht der Rics, an dem rund 4000 Immobilienexperten weltweit teilgenommen haben, zeigt, dass die Nachfrage nach nachhaltigen Gebäuden weltweit gestiegen ist.