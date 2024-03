Wo es in Europa noch kommunistische Bürgermeister gibt

Nicht nur in Graz und vielleicht in Salzburg, auch in Portugal, Frankreich, Griechenland und der Türkei ist so manche Kommune dunkelrot.

Am Sonntag hat Portugal bei vorgezogenen Wahlen ein neues Parlament gewählt. Das Land, das sich bisher an seine viel zitierte Brandmauer gegen rechts gehalten hat, ist massiv nach rechts gerutscht. Die kommunistische Partei PCP (Partido Comunista Portugês) verliert zwei Sitze und kommt insgesamt auf 3,3 Prozent der Stimmen. Dieses Ergebnis soll nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Kommunisten auf kommunaler Ebene durchaus sichtbar vertreten sind. Im Wahlbündnis mit den Grünen und der linken Bewegung Intervenção Democrática wird die PCP in der kommenden Legislaturperiode 19 der mehr als 300 Bürgermeister im Land stellen. Das sind zwar fünf weniger als in den Jahren zuvor, doch sind die Kommunisten im Vergleich zu anderen Ländern im Westen und Süden Europas hier stark vertreten.