Rupert Murdoch mit 92 Jahren wieder verlobt

Rupert Murdoch bei den US Open in 2017. Reuters / Mike Segar

Der 92-jährige Medienmogul will es noch einmal wissen und hat Pläne für seine fünfte Hochzeit mit der 67-jährigen Elena Schukowa.

Trotz vier gescheiterter Ehen will es Medienmogul Rupert Murdoch mit 92 Jahren noch einmal wissen: Am Donnerstag gab der Multimilliardär seine Pläne für die Hochzeit mit seiner 67-jährigen Freundin Elena Schukowa bekannt. Das Paar will sich demnach im Juni auf Murdochs Weingut Moraga in Kalifornien trauen. Schukowa ist den „New York Times“ zufolge aus Russland in die USA eingewandert und eine Molekularbiologin im Ruhestand.

Der in Australien geborene Murdoch, seit 1985 US-Staatsbürger, ist einer der mächtigsten Medienunternehmer der Welt. Ihm gehören unter anderem der konservative Nachrichtensender Fox News und die Zeitung „Wall Street Journal“ in den USA und in Großbritannien das Boulevardblatt „Sun“ und die Zeitung „The Times“. Das US-Magazin „Forbes“ schätzt den Wert von Murdochs Medienimperium News Corp auf mehr als 20 Milliarden Dollar (18,3 Milliarden Euro).

Mit seinem wechselhaften Privatleben ist Murdoch immer wieder in die Schlagzeilen geraten. Im vergangenen Jahr gab der 92-Jährige seine Verlobung mit der damals 66-jährigen Ann Lesley Smith bekannt, er sagte die geplante Hochzeit jedoch kurzfristig wieder ab.

Murdochs erste Frau wurde 1956 die australische Stewardess Patricia Booker. Die Ehe ging 1967 in die Brüche. Danach war Murdoch mehr als 30 Jahre lang mit der Zeitungsreporterin Anna Torv verheiratet. 1999 ließen sich die beiden scheiden. Murdochs dritte Ehe mit Wendi Deng endete 2013. Im März 2016 heiratete er schließlich Ex-Model Jerry Hall, die frühere Partnerin von Rolling-Stones-Frontmann Mick Jagger. Die Ehe endete 2022. Murdoch hat insgesamt sechs Kinder. (APA/AFP)