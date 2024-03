Die Behörde führte mehrere Hausdurchsuchungen in Villach durch. Dabei stießen die Ermittler auf den professionell errichteten Geheimraum. Neun Personen wurden festgenommen.

In Villach sind am vergangenen Freitag bei einem Großeinsatz der Polizei im Drogenmilieu insgesamt neun Personen festgenommen worden. Die Einsatzkräfte stellten dabei mehrere Kilogramm Cannabis, Heroin, Kokain und ein Kalaschnikow-Maschinengewehr sicher. Einer der Verdächtigen, ein 39-jähriger Österreicher, hatte eine hochprofessionelle Cannabis-Aufzuchtanlage im Keller. Erreichbar war diese nur über eine Geheimtür, teilte die Polizei am Dienstag mit.

Bereits seit vergangenem September waren die Ermittlungen gelaufen, am Freitagfrüh rückte die Polizei dann zu insgesamt sieben Hausdurchsuchungen in Villach aus. Bei den neun Beschuldigten handelt es sich um sechs Männer und drei Frauen im Alter von 29 bis 53 Jahren, sie sind österreichische, bosnische, slowenische und griechische Staatsbürger.

Professionell errichteter Geheimraum

Insgesamt stellte die Polizei 1,5 Kilogramm Cannabiskraut, 1,5 Kilogramm Cannabis, zehn Gramm Heroin, fünf Gramm Kokain und geringe Mengen Magic Mushrooms sicher. Weiters stießen die Ermittler auf Bargeld in Höhe von mehreren tausend Euro und mehrere Waffen, wie eine AK-47, eine Pistole ohne Seriennummer und eine gekürzte Schrotflinte, sowie auf Munition, Schrotpatronen und Handgranatenzünder.

Schließlich entdeckten die Ermittler einen höchst professionell errichteten „Geheimraum“ in einem Keller, allerdings konnte man zunächst den Zugang nicht finden. Erst als im Garten ein Abluftrohr festgestellt wurde, fand man im Keller eine Geheimtür in einer Holzwand, die nur mit Hilfe eines Magneten geöffnet werden konnte.

Seit zehn Jahren Cannbis angebaut

Dahinter lag ein etwa 25 Quadratmeter großer Raum mit einer Aufzuchtanlage für Cannabispflanzen. Zum Zeitpunkt der Durchsuchung befanden sich 39 Cannabispflanzen in einem drei Mal drei Meter großen Indoor-Zelt. Der Raum verfügt über einen Wasser- und Stromanschluss und war mit hochprofessionellem Equipment ausgestattet. Dort wurden auch 80 Stück mit Cannabis gefüllte Marmeladengläser sichergestellt. Der Raum diente außerdem als Lagerplatz für Waffen, Munition und Handgranatenzünder. Die Polizei geht davon aus, dass hier schon seit zehn Jahren Cannabis angebaut wurde.

Vier Beschuldigte wurden in die Justizanstalt Klagenfurt gebracht, die restlichen werden auf freiem Fuß angezeigt. Sie sind teilweise geständig. (APA)