Auto kollidierte mit Badner Bahn

Bei dem Unfall gegen 19.15 Uhr im Stadtteil Wienersdorf wurde der 29-jährige Pkw-Lenker laut Polizei ebenso schwer verletzt wie ein 25 Jahre alter Mitfahrer auf der Rückbank, der von Einsatzkräften der FF Wienersdorf und Traiskirchen-Stadt befreit werden musste. Der Beifahrer (21) kam mit leichten Blessuren davon. Alle Männer sind im Bezirk Baden wohnhaft. Die 43-jährige Triebwagenführerin und die Insassen der Garnitur der Badener Bahn blieben bei dem Unfall unverletzt. (APA)