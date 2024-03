Streik beendet: Deutsche Bahn fährt wieder planmäßig

Der 24-stündige Streik der Lokführergewerkschaft GDL hatte erhebliche Auswirkungen für Fahrgäste der Deutschen Bahn. Auch zwischen Wien und München fielen Verbindungen aus.

Die Deutsche Bahn (DB) ist nach dem 24-stündigen Streik der Lokführergewerkschaft GDL wieder mit normalem Fahrplan unterwegs. Der Verkehr sei am Mittwoch in der Früh stabil angelaufen, sagte ein Konzernsprecher. Im Fern-, Regional- und S-Bahnverkehr gebe es das normale Fahrplanangebot. Fahrgäste müssten sich am Mittwoch aber auf volle Züge einstellen, weil zu erwarten sei, dass viele Menschen ihre Reise nachholen. Der Streik hatte auch in Österreich Ausfälle zur Folge.

Die Gewerkschaft hatte den Personenverkehr von Dienstagfrüh bis Mittwochfrüh, 2 Uhr, bestreikt, im Güterverkehr hatte der Ausstand bereits am Montagabend begonnen. Es war der sechste Ausstand im Tarifstreit mit der Deutschen Bahn, er führte erneut zu erheblichen Einschränkungen für deutsche Fahrgäste und Industriekunden des Konzerns. Auch die Railjet-Verbindungen Wien-München der ÖBB fielen aus, die Züge der mehrheitlich privaten Westbahn konnten hingegen fahren. Die Deutsche Bahn war am Montag und Dienstag mit dem Versuch gescheitert, den Streik vor Gericht per einstweiliger Verfügung zu stoppen.

Die GDL kämpft um höhere Gehälter und weniger Arbeitszeit bei der Bahn. Knackpunkt des Konflikts ist weiter die Forderung, dass Schichtarbeiter künftig für das gleiche Geld nur 35 Stunden statt wie bisher 38 Stunden arbeiten müssen. In einer Moderation hatte die Deutsche Bahn einen Kompromissvorschlag akzeptiert. Dieser sah vor, die Arbeitszeit bis 2028 in zwei Schritten auf 36 Stunden zu senken. Die GDL lehnte ab und ließ die Gespräche scheitern. Neue Streiks kündigt sie nun nicht mehr 48 Stunden vor Beginn an, sondern kurzfristiger. Auch Streiks über Ostern hat die GDL nicht ausgeschlossen. (APA/dpa)