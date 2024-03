So hoch hat noch nie ein Mensch gepfiffen: Wiener holt Weltrekord

Sirus Madjderey hat soeben mit einer Frequenz von 19.264 Hertz den bisherigen Weltrekord eingestellt und damit den höchsten Ton, der jemals von einem Menschen gepfiffen wurde, erreicht.

Bei 20.000 Hertz beginnt das Frequenzspektrum von Ultraschall, in dieser Frequenz kommunizieren etwa Fledermäuse. Der Wiener Sirus Madjderey hat diese Frequenz beinahe erreicht: Bei seinem – erfolgreichen – Weltrekordversuch in einem Tiroler Tonstudio hat er so eben 19.264 Hertz erzielt und damit den bisherigen Weltrekord – 10.599 Hertz übertroffen. Damit ist ihm der höchste jemals von einem Menschen gepfiffene Ton gelungen.

Der neue Weltrekord ist bereits offiziell: Der Weltrekord-Richter Günter Bugl war bei dem Versuch im Tonstudio High Mountain Record in Erl dabei. Gemessen wurde der Ton mit einem speziellen technischen Equipment.

Den höchsten, je von einem Menschen gepfiffenen Ton zu erreichen habe ihn, sagt der Wiener Kunstpfeifer, „sowohl künstlerisch als auch persönlich gereizt“. (mpm)