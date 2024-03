ABD0008_20240227 - EISENSTADT - ÖSTERREICH: Der burgenländische Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) am Montag, 26. Februar 2024, während eines Interviews mit der APA-Austria Presse Agentur im Landhaus in Eisenstadt. - FOTO: APA/HANS KLAUS TECHT

Der burgenländische Landeshauptmann Hans Peter Doskozil musste in Leipzig erneut am Kehlkopf operiert werden.

Der burgenländische Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) ist nach seiner jüngsten Operation am Kehlkopf am Rückweg von der Klinik in Leipzig ins Burgenland. Er wird die kommenden Tage noch von zu Hause aus arbeiten und ab nächster Woche Termine im Büro in Eisenstadt wahrnehmen, schrieb er am Mittwoch auf seiner Facebook-Seite.

Doskozil musste sich vor wenigen Tagen einem weiteren kleinen Eingriff unterziehen. Am Krankheitsbild habe sich nichts geändert, es handelt sich um eine seltene, aber ungefährliche Verhärtung der Knorpelstruktur am Kehlkopf, hieß es.

Am Mittwoch schrieb er, dass er bereits mit seiner Ehefrau Julia am Nachhauseweg sei und bedankte sich für die Genesungswünsche. „Ich freue mich schon darauf, wieder im Burgenland zu sein“, so der Landeshauptmann. (APA)