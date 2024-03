Nach Wochen des Chaos um den Marschflugkörper Taurus stellte sich der Kanzler dem Parlament. Er beklagte sich über verbreitete „Halbwahrheiten“ – und deutete an, es gäbe weitere Gründe für seine Blockade, die er der Öffentlichkeit noch nicht verraten hat.

Bevor ihm die erste Frage gestellt wurde, kam Olaf Scholz auf den Marschflugkörper Taurus zu sprechen. „Ich will auch gern den Stier bei den Hörnern packen“, sagte der deutsche Bundeskanzler am Mittwochnachmittag im Bundestag in Berlin. Dann wiederholte er, warum er die Waffe nicht an die Ukraine liefern werde.