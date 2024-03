19-Jähriger in seiner Wohnung in Salzburg überfallen und ausgeraubt

Vier vermummte Männer überfielen den jungen Mann Neumarkt am Wallersee, zwei davon hatten offenbar Pistolen dabei. Die Polizei konnte einen Verdächtigen in Mondsee festnehmen.

In seiner Wohnung in Neumarkt am Wallersee (Flachgau) ist am späten Dienstagnachmittag ein 19-Jähriger von vier maskierten Tätern überfallen, ausgeraubt und dabei verletzt worden. Die Täter erbeuteten einen geringen Geldbetrag und flohen danach mit einem Auto. Dessen Kennzeichen notierte sich ein aufmerksamer Nachbar und verständigte die Polizei. Diese nahm wenig später in Mondsee einen 29-Jährigen fest. Nach den drei Mittätern wird noch gefahndet, informierte die Polizei.

Die vier vermummten Täter waren am Dienstag in die Wohnung eingedrungen. Zwei von ihnen sollen mit Pistolen bewaffnet gewesen sein. Sie schlugen damit mehrmals auf den Kopf des 19-jährigen Bewohners und forderten Geld. Danach durchsuchte das Quartett Täter die Wohnung, fand einen geringen Betrag und machte sich damit aus dem Staub. Das Opfer wurde beim Überfall verletzt.

Vater beschimpfte Polizisten

Nachbarn waren wegen des Lärms aufmerksam geworden. Sie sahen, wie die maskierten Täter aus der Wohnung stürmten und mit einem Auto davonfuhren. Das Kfz-Kennzeichen lenkte die Spur ins benachbarte Oberösterreich zu einem 29-jährigen Mondseer. Diesen nahm die Cobra wenig später an seinem Wohnort fest. Sein Vater hatte davor noch versucht, die Verhaftung zu verhindern, indem er sich in den Weg stellte, die Polizisten beschimpfte und auf sie losging, sodass auch er vorläufig festgenommen wurde.

Während der Vater am Mittwoch wieder auf freien Fuß gesetzt wurde, wurde der 29-Jährige wegen des Verdachts des schweren Raubs in die Justizanstalt Salzburg eingeliefert. Die Ermittlungen zu den drei Komplizen laufen noch. Laut Polizei dürfte sich der Überfall im Suchtgift-Milieu ereignet haben. (APA)