Back to the Fifties mit Longines

Uhren aus vergangenen Zeiten als Inspirationsquellen für neue Modelle: Longines gilt als Vorreiter dieses Trends - und bringt nun einen Zeitmesser im Fifties-Look heraus.

Als Longines 1987 seine historische Lindbergh-Stundenwinkeluhr neu auflegte, war die Traditionsmarke aus Saint-Imier im Schweizer Jura ihrer Zeit weit voraus. Nach der Quarzkrise der Siebziger- und Achtziger-Jahre beherrschten futuristische Designs, Digitalanzeigen und die knallbunte Swatch im Plastikgehäuse das Geschehen. Unterdessen versuchte sich die (Schweizer) Mechanikuhr neu zu erfinden. Klassische Designs gab es zwar, aber der Rückgriff auf ein funktionsbetontes Fliegermodell aus den dreißiger Jahren war ein ungewöhnlicher Schritt.

Mittlerweile hat der Retrotrend die gesamte Branche durchdrungen. Seit den 2010er-Jahren gehören Neuauflagen historischer Modelle – oder wahlweise die Adaption allgemeingültiger Retroelemente – zum guten Ton. Kaum eine Marke verzichtet darauf, Uhren anzubieten, die uns auf angenehme Weise an früher denken lassen.

Back to the Fifties

Longines bildet hier keine Ausnahme, geht allerdings konsequenter vor als andere Uhrenmarken und durchforscht regelmäßig seine umfassenden Archive nach Zeitmessern, die das Potenzial für einen erneuten Erfolg haben. In diesem Jahr bringt die Marke ein „Conquest“-Modell von 1959 zurück und feiert gleichzeitig das 70-jährige Bestehen dieser Uhrenlinie.

1954 war „Conquest“ der erste Longines-Kollektionsname, der vom Eidgenössischen Büro für geistiges Eigentum in Bern geschützt wurde. Fünf Jahre später erschien in dieser Linie die einmalige Anzeige, die Longines mit dem neuen, exklusiv von der ETA zugelieferten Automatikkaliber L896.5 wieder aufgreift: Beim Ablauf des Uhrwerks dreht sich eine Skalenscheibe nahe der Zifferblattmitte an einer Stabanzeige vorbei, um über die verbleibenden (maximal 72) Stunden zu informieren. Doch damit nicht genug: Wenn das Werk durch Drehen an der Krone oder durch die Bewegungen des Handgelenks neue Energie erhält, dreht sich auch die innere Scheibe mit dem Anzeigeindex. Auf diese Weise stehen die beiden zentralen Scheiben immer anders zueinander.

Das Automatikkaliber L896.5 hat die ETA nach den Vorgaben von Longines entwickelt Longines

Eine Siliziumspirale erhöht die Widerstandsfähigkeit des neuen Werkes gegenüber Magnetfeldern, Stößen und Verschleiß. Des Weiteren bringt Longines das Retromodell mit einem kratzfesten Saphirglas und einem Sichtboden in die uhrmacherische Gegenwart. Der Durchmesser von 38 Millimetern passt zu einem historisch inspirierten Zeitmesser, wobei das Original noch einmal drei Millimeter kleiner war. Die „Conquest Heritage Central Power Reserve“ ist mit champagnerfarbenem, schwarzem oder grauem Zifferblatt erhältlich und kostet mit Alligatorlederband und neu gestalteter Dornschließe 4250 Euro.