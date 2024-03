Fahrer soll Frau in Wien vergewaltigt haben

Der Mitarbeiter eines Fahrdienstleisters hinderte die Frau offenbar am Aussteigen und nötigte sie zu sexuellen Handlungen. Nach drei Monaten konnte ihn die Polizei ausforschen und festnehmen.

Ein 49-jähriger Mitarbeiter eines Fahrdienstleisters soll eine Frau in Wien vergewaltigt haben. Die Polizei nahm ihn am Mittwoch aufgrund einer Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien fest.

Der Mann soll im Dezember 2023 in seiner Tätigkeit als Fahrer die Frau nicht an die gewünschte Wiener Adresse gebracht, sondern sie stattdessen am Aussteigen gehindert und mit Gewalt zu sexuellen Handlungen genötigt haben. Die Tat sei unmittelbar nach der Tat am 13. Dezember angezeigt worden, sagte Polizeisprecher Mattias Schuster.

Nach rund drei Monaten konnte die Exekutive den Verdächtigen ausforschen und festnehmen. Beamte des Landeskriminalamtes Wien ermitteln. Der 49-Jährige befindet sich inzwischen in einer Justizanstalt. (APA)