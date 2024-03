Putin lässt wählen ohne Wahl – aber mit Geschenkgutscheinen

In Sibirien, in der drittgrößten russischen Stadt Nowosibirsk, wird gewählt.

In Sibirien, in der drittgrößten russischen Stadt Nowosibirsk, wird gewählt. Imago / Kirill Kukhmar

In Russland hat Präsidentschaftswahl begonnen. Um Wladimir Putin am Sonntag wieder als Präsidenten in den Kreml einziehen zu lassen, setzt das Regime auf ein Festival an Geschenken. Es ist die Illusion einer freien Meinungsäußerung, die für Moskau aber bedeutend ist.

Moskau. Seit Wochen finden sich quer durch Moskau riesige Plakatwände mit einem Bären, umarmt von einem Mädchen. „Befreundet sein auf Russisch“, steht darunter. Hier das gefährliche riesige Tier, dort das fragile Kind. Gemeinsam gehen sie eine ungewöhnliche Allianz ein. Solch eine Einzigartigkeit und Einmaligkeit sei eben russisch, versucht die Kampagne zu vermitteln. Im Fernsehen läuft derweil ein Videoclip, ebenfalls mit einem Bären. Die Kamera zeigt ein durch Wälder streifendes und im Wasser spielendes Raubtier. „Vielleicht will das Bärchen ganz beschaulich seine Beeren essen, den Honig. Vielleicht lassen sie es in Ruhe. Nein, lassen sie nicht!“, sagt eine Stimme aus dem Off. Es ist die Stimme von Wladimir Putin. Der Clip ist sein Wahlclip. „Sie werden immer versuchen, den Bären an die Kette zu legen. Und wenn sie es geschafft haben, werden sie ihm seine Zähne und Krallen ausreißen und sich später auch die Taiga unter den Nagel reißen. Doch seine Taiga gibt der Bär niemals her. Ich denke, das sollte jedem klar sein“, heißt es in bestimmtem Ton weiter.