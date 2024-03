Allein – und ausdrücklich glücklich

Drucken

Immer mehr Frauen entscheiden sich bewusst dazu, keine Beziehung einzugehen. Das kann in Single-Hochzeiten enden und hat viel mit Selbstliebe zu tun.

Es gibt das Märchen, dass Frauen schon als kleine Mädchen eingeredet wurde: die große Hochzeit in Weiß, der Prinz auf dem Pferd, die Kutsche und das Happy End. Doch der Traum vom Prinzen scheint für viele seine Magie zu verlieren. Immer häufiger entscheiden sich junge Frauen dazu, allein zu bleiben und nicht aktiv auf Partnersuche zu gehen. Sologamie nennt man das in der Fachsprache, doch Stars wie Emma Watson nennen es in Interviews gern „selbstverpartnert“. Sängerin Selena Gomez schmiss sich sogar selbst eine Hochzeit – inklusive Brautkleid, Rosen und Torte. Auch in Wien gab es schon diverse solcher Fälle von plakativer Selbstliebe, und dabei wurde die Entscheidung, sich selbst genug zu sein, ebenfalls mit einer Trauung besiegelt. Ganz ohne jemandem, der am Ende des Ganges auf einen wartet.