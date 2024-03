Mercedes-Chef Källenius verdient 2023 zwölf Millionen Euro

Dank hoher Bonuszahlungen verdiente der Vorstandschef des deutschen Autobauers im Vorjahr 12,74 Millionen Euro. Das waren 80 Prozent mehr als im Jahr 2022.

Mercedes-Chef Ola Källenius hat dank hoher Bonusauszahlungen seine Vergütung im vergangenen Jahr fast verdoppelt. Insgesamt verdiente der Vorstandschef des Autobauers 12,74 Mio. Euro inklusive Versorgungsaufwand, wie aus dem am Freitag veröffentlichten Vergütungsbericht hervorging. Das waren 80 Prozent mehr als im Jahr 2022. Källenius gehört damit zu den Spitzenverdienern unter den Vorstandschefs der 40 DAX-Konzerne und verdient auch mehr als Volkswagen-Chef Oliver Blume.

Dieser erhielt für seine Doppelfunktion als Chef der beiden DAX-Konzerne VW und Porsche 9,71 Millionen Euro.

Dass der Sprung bei Källenius so hoch ausfiel, lag an mehreren Faktoren: Die Grundvergütung bei Mercedes-Benz wurde im vergangenen Jahr angehoben, nachdem die Managergehälter seit 2018 nicht erhöht worden waren. Variable Boni stiegen, weil ein seit 2019 laufendes langfristiges Anreizprogramm zur Auszahlung kam sowie die an Rendite und Cash Flow geknüpften Ziele übererfüllt wurden.

Außerdem wird bei Mercedes-Benz nicht länger eine Hälfte des Jahresbonus erst im Folgejahr ausgezahlt. Als weiteres Kriterium zur Leistungsmessung der Top-Manager führte der Stuttgarter Autobauer im vergangenen Jahr das Erreichen von Nachhaltigkeitszielen ein. Källenius hatte das schon kurz nach seinem Amtsantritt 2019 angekündigt. (APA/Reuters)