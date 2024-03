Als ich einmal vor der Problematik von zwei parallel laufenden U-Ausschüssen gestanden bin, habe ich die Leitung eines der beiden an den damaligen Zweiten Präsidenten, Karlheinz Kopf, abgegeben. Das hätte Präsident Sobotka auch machen können. Ich bin der Auffassung, dass es gerade in so sensiblen Materien und in einer so sensiblen Zeit eine verlässliche und untadelige Vorsitzführung braucht.