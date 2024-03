Ferien-Messe zeigt Italien-Logo ohne Sizilien und Sardinien

Die beiden größten italienischen Inseln wurden im Italien-Logo auf der Wiener Ferien-Messe vergessen. Sizilianische Politiker nehmen den Fehler nicht mit Humor.

Sizilien und Sardinien fehlen im Logo, das Italien auf der laufenden Ferien-Messe in Wien repräsentiert. Das löste Empörung unter sizilianischen Politikern aus. Diese wiesen darauf hin, dass in dem Bild, das Italien bei dem Stand der süditalienischen Region Kalabrien darstellt, die beiden Hauptinseln vergessen wurden.

Es sei unerhört, dass die beiden größten italienischen Inseln im Logo einfach „vergessen“ worden seien. Dabei würden die beiden Inseln zu den Hauptattraktionen für ausländische Touristen zählen, empörten sich die Politiker in Palermo.

Die sizilianischen Bürgermeister, die auf der Wiener Ferien-Messe den Sizilien-Pavillon vertreten, sagten, es sei „inakzeptabel, dass auf einer so wichtigen Messe für den internationalen Tourismus die beiden größten Inseln Sizilien und Sardinien eindeutig ausklammert sind“. „Zu einem Zeitpunkt, an dem wir versuchen, eine neue Politik für den nationalen und regionalen Tourismus auf den Weg zu bringen, halten wir dies für inakzeptabel“, so die bei der Messe anwesenden sizilianischen Bürgermeister.

EU-Parlamentarier reagiert

Die italienische Botschaft in Wien vertritt zusammen mit dem Fremdenverkehrsverband Enit und der Außenhandelsgesellschaft ICE Italien bei der Freien-Messe. Anwesend sind auch Vertreter der Regionen Venetien, Friaul-Julisch Venetien, Kalabriens sowie eines Verbands sizilianischer Gemeinden.

Der Fall beschäftigt auch den sizilianischen EU-Parlamentarier Pietro Bartolo. „Italien ohne Sizilien und Sardinien wäre nicht mehr das Land, um das uns die ganze Welt beneidet, vor allem wenn es um Umwelt, Meer und Kultur geht“, so der Europa-Abgeordnete.

Bei der Internationale Ferien-Messe für Urlaub, Reisen und Freizeit in Wien zeigen rund 850 Aussteller dem Publikum interessante Urlaubs- und Ferienvorschläge. Die am Donnerstag begonnene Messe läuft noch bis Sonntag. (APA)