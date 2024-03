Zu wenig Pension in Aussicht? Wie man ab 50 noch optimal vorsorgt

Für die Vorsorge gibt es kein Alterslimit. Allein, mit zunehmendem Alter gilt es, die Strategie anzupassen. Welche Ideen erweisen sich für die 50+ als die besten? Und welche Regeln sollte man befolgen?

Die Experten schlagen regelmäßig Alarm: Die Lücke zwischen Pensionsbeiträgen der Aktiven und den Auszahlungen an die Pensionisten steigt exponentiell: Musste der Staat aus dem Budget im Vorjahr 28,3 Milliarden Euro zuschießen, so werden es 2028, also in nur vier Jahren, bereits knapp 40 Milliarden sein. Ein erschreckendes Szenario, das noch einen weiteren negativen Aspekt hat: Zwar steigen die staatlichen Pensionen - und sie wurden zuletzt entsprechend der hohen Inflation deutlich angehoben. Damit wächst jedoch die Last des Staates noch mehr. Und die Lücke zwischen dem letzten aktiven Gehalt und der Pension bleibt dennoch beträchtlich, auch wenn man die vollen Beitragsmonate zusammengebracht hat. Zuletzt lag die durchschnittliche PVA-Pension für Frauen bei 1.313 Euro, für Männer bei 2.229 Euro.

Es heißt also, zusätzlich privat vorzusorgen. Doch wie?