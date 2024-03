Gesamtweltcupsieg für Lara Gut-Behrami

Lara Gut-Behrami in Saalbach.

Lara Gut-Behrami in Saalbach. Reuters

Geamtweltcup- und Riesentorlaufkristall geht an die Schweizerin. Die ÖSV-Damen verpassen zum Abschluss in Saalbach knapp das Podest.

Lara Gut-Behrami steht zum zweiten Mal in ihrer Karriere als Gesamtweltcupsiegerin und zum ersten Mal als Gewinnerin der Riesentorlauf-Wertung fest. Der Schweizerin reichte am Sonntag beim Finale in Saalbach-Hinterglemm ein zehnter Platz. Es siegte die Italienerin Federica Brignone, für die Österreicherinnen gab es mit Platz vier für Stephanie Brunner und fünf für Julia Scheib ein versöhnliches Ende dieser RTL-Saison.

Brignone hätte Gut-Behrami die kleine Kugel noch abluchsen können, da hätte Gut-Behrami aber nicht punkten dürfen. Zweite wurde die Neuseeländerin Alice Robinson (+1,36 Sek.), Dritte die Norwegerin Thea Louise Stjernesund (+1,67).

Katharina Liensberger kam auf Rang 13. „Der zweite war viel mehr auf dem Limit, da war viel mehr Risiko dahinter, das nehme ich mit“, sagte die Vorarlbergerin. Franziska Gritsch blieb als 19. ohne Punkte. „Weiterarbeiten, dranbleiben, es kommt ja wieder eine Saison“, sagte Gritsch, die erst entscheiden wird, ob sie wie heuer ihren Weg mit Privattrainer weitergehen oder ins Team zurückkehren wird. Ricarda Haaser schied im zweiten Durchgang aus. (APA)