Fast 88 Prozent der Wahlberechtigten stimmten laut Staatsmedien für Wladimir Putin. Im In- und Ausland hatten sich Zehntausende Menschen aus Protest gegen ihn vor den Wahllokalen eingefunden.

Die Menschen schauen sich vorsichtig um und reihen sich in die Schlange an der Schule Admiral Kusnezow im Westen Moskaus ein. Es ist Punkt 12 Uhr mittags in Moskau, Tag drei der Wahl eines Präsidenten in Russland, die keine Wahl zulässt und am Ende des Tages pompös den Sieger verkünden wird: Wladimir Putin, 87,97 lauten die vorläufigen Zahlen der Zentralen Wahlkommission für den Kreml-Chef nach Auszählung eines Viertels der Stimmen. Die Wahlbeteiligung lag demnach bei 74,2 Prozent.