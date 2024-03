Verletzt wurde niemand. Das Kabel löste einen kleinen Waldbrand aus, den die Feuerwehr rasch löschen konnte.

Eine Hochspannungsleitung über der Südautobahn (A2) auf Höhe Techelsberg am Wörthersee (Bezirk Klagenfurt-Land) ist am Sonntagabend plötzlich gerissen. Es hat in weiterer Folge einen Reisebus und einen Lkw gestroffen.

Nach Angaben der Polizei wurden beide Fahrzeuge stark beschädigt, verletzt wurde niemand. Das durchtrennte Hochspannungskabel entfachte in der Folge einen kleinflächigen Waldbrand neben der Autobahn. Die örtlichen Feuerwehren konnten die Flammen rasch löschen. Warum die Litze einer 110-kV-Hochspannungsleitung der Kärnten Netz gerissen ist, ist noch nicht bekannt. (APA)