Der nordkoreanische Machthaber Kim Jong-Un mit seiner Tochter Kim Ju-ae. Das Foto wurde am 16. März von der nordkoreanischen Nachrichtenagentur zur Verfügung gestellt. Reuters / Kcna

Kim Ju-ae, deren Alter auf elf oder zwölf Jahre geschätzt wird, wurde erstmals offiziell als Tochter des Machthabers vorgestellt.

In Nordkorea ist die Tochter von Machthaber Kim Jong-un nach Angaben aus Seoul als mögliche Nachfolgerin ins Gespräch gebracht worden. Ein Sprecher des südkoreanischen Vereinigungsministerium in Seoul verwies am Montag darauf, dass die staatlichen nordkoreanischen Medien Kim Jong-uns Tochter Kim Ju-ae, Jahrgang 2012 oder 2013, als „Hyangdo“ bezeichnet haben, ein Titel für „großartige Führungspersönlichkeit“.

Nach Einschätzung von Beobachtern war es das erste Mal, dass Kim Ju-ae offiziell als Tochter des Machthabers vorgestellt wurde. Das Mädchen hatte ihren Vater in der Vergangenheit schon häufiger bei öffentlichen Auftritten begleitet, erstmals 2022, als staatliche Medien sie an dessen Seite während des Starts einer interkontinentalen ballistischen Rakete zeigten. Seither wird sie in den offiziellen Medien Nordkoreas als „Morgenstern Koreas“ und „geliebtes Kind“ gefeiert.

Der Sprecher des Vereinigungsministeriums in Seoul sagte, seine Regierung schließe nicht aus, dass Kim Ju-ae eines Tages die Nachfolge ihres Vaters als Staatsführerin Nordkoreas antritt. Kim Jong-un ist im stalinistisch regierten und stark vom Rest der Welt isolierten Nordkorea seit 2011 an der Macht; damals übernahm er die Führung des Landes nach dem Tod seines Vaters Kim Jong-il, der wiederum seinem Vater, dem Staatsgründer Kim Il-sung nachgefolgt war. Er setzt auf stete Aufrüstung und den Ausbau der atomaren Kapazitäten seines Militärs. In seiner Amtszeit gab es bereits vier Atomwaffentests, den bisher letzten 2017. (APA/AFP)