Zweite Bundesliga: Ein Haifischbecken voller Tradition

Silvester fiel in Hannover dieses Jahr auf den 16. März. Die beeindruckende Kulisse beim Zweitligaspiel gegen Kaiserslautern.

Silvester fiel in Hannover dieses Jahr auf den 16. März. Die beeindruckende Kulisse beim Zweitligaspiel gegen Kaiserslautern. Imago

Die zweite Bundesliga in Deutschland ist gespickt mit namhaften Vereinen, das Interesse gewaltig. Besuch eines Heimspiels von Hannover 96.

Samstagabend in Hannover. Die Heinz-von-Heiden-Arena erstrahlt im Flutlicht. Und sie ist prall gefüllt. 42.500 Zuschauer wollen sich das Aufeinandertreffen zwischen Hannover 96 und dem 1. FC Kaiserslautern nicht entgehen lassen.

Das Spiel beginnt mit einem Knall, nein, eigentlich mehreren Knallern. Der eingefleischte 96-Anhang zelebriert die Erinnerungen an den letztmaligen Gewinn der deutschen Meisterschaf mit einem Feuerwerk. Silvester fällt dieses Mal also auf den 16. März. Im Mai 1954 jubelte Hannover in Berlin über den titelentscheidenden 5:1-Finalsieg. Gegner vor 70 Jahren: Der 1. FC Kaiserslautern.