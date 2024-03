Der Mann wollte offenbar Frauen helfen, die von einer Gruppe Jugendlicher belästigt worden waren. Die jungen Männer attackierten ihn daraufhin, einer stach zu.

Ein 21-Jähriger ist am Sonntagabend vor dem bekannten Eisgeschäft Tichy am Reumannplatz in Wien-Favoriten durch Messerstiche schwer verletzt worden. Der junge Mann kam offenbar Frauen zu Hilfe, die von einer Gruppe Jugendlicher belästigt worden sein sollen, teilte die Polizei am Montag mit. Diese reagierten äußerst aggressiv und attackierten den 21-Jährigen. Sie verfolgten ihn und einer der Gruppe stach zu.

Der junge Mann erlitt Schnitt- und Stichwunden im Bereich des Rückens sowie des Oberschenkels. Aufgrund der schweren Wunde mussten Polizisten ein sogenanntes Tourniquet am Oberschenkel des Opfers anlegen, um den Blutfluss zu stoppen. Nach notfallmedizinischer Betreuung durch die Berufsrettung Wien kam der 21-Jährige in ein Krankenhaus. Es bestand keine Lebensgefahr.

Nach ersten Erkenntnissen hatte der 21-Jährige lediglich die Situation klären wollen und die jungen Männer zur Rede gestellt. Die Ermittlungen wegen versuchten Mordes laufen. (APA)