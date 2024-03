E-Bike-Motor von TQ: Kleiner, feiner Helfer an der Tretkurbel

Der Leichtmotor des deutschen Spezialisten TQ ist leise, effizient platzsparend. Und er vermittelt ein sehr natürliches Fahrgefühl.

Bei den motorisierten Mountainbikes wächst ein Segment, in dem das Beste beider Welten zusammenkommt: Räder mit Leichtmotoren. Diese bieten die Unterstützung, die den Berg hinauf hilft, ohne das angenehme Fahrgefühl eines weniger schweren Biobikes zunichtezumachen.

Die vielleicht konsequenteste Form eines solchen Miniservos hat der deutsche Hersteller TQ entwickelt, nachdem er andererseits einen der stärksten Motoren für E-Bikes (HPR120 mit bis zu 120 Nm Drehmoment) auf den Markt gebracht hatte: den HPR50. Der Motor ist nicht nur winzig, sondern auch so um die Tretachse herum angeordnet, dass er überhaupt nicht auffällt. Hier geht es nicht um ein unsportliches Motiv – E-Doping! –, sondern um einen enormen mechanischen Vorteil: Das Getriebe, das die Motordrehzahl quasi zur Tretzahl wandelt, ist ebenfalls ringförmig um die Tretachse angeordnet. Das spart Platz, weitere Zahnräder, Reibungsverluste, Lärm.

Eingefleischte Biobiker werden schwach – und genießen die zusätzliche Kraft

So ist der Motor mit nur 50 Nm maximalem Drehmoment (und 300 Watt max. Leistung) zwar nicht der stärkste, aber sicher einer der effizientesten. Und er ist ein Vorbild, was die Geschmeidigkeit beim Ansprechen anlangt. Da werden auch überzeugte Biobiker schwach – und genießen einfach die natürlich wirkende Zusatzkraft. Edelmarken wie Scott oder Simplon bauen den Motor in ihre hochwertigen (und teuren) Räder ein.

Das Display ist ins Oberrohr eingelassen, der Akku fix im Rahmen verbaut. Die 360 Wattstunden sollten für über 1000 Höhenmeter reichen; wer mehr braucht, muss einen Range Extender (160 Wh) in der Form einer Trinkflasche mitnehmen. Oder das leichte Rad halt doch ganz allein treten.