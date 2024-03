Japans Börse markierte monatelang nur neue Rekorde. Zuletzt korrigierte sie. Die Preise erwiesen sich als künstlich – und von der Realwirtschaft stark entkoppelt.

Tokio. Einen Tag vor der Zinsentscheidung der japanischen Zentralbank (BoJ) am Dienstag zeigte sich der dortige Leitindex Nikkei 225 am Montag plötzlich wieder von der starken Seite. Konkret schloss er um 2,7 Prozent fester bei 39.740 Punkten. Der Markt hoffte abermals auf die notorische Sanftheit der BoJ. Zwar wurde am Montag erwartet, dass sie nach acht Jahren negativer Zinssätze nun doch das Ende der ultralockeren Geldpolitik einläutet, aber dass sie dabei eben doch sehr vorsichtig vorgeht.