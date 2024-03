Mondsüchtig mit der „Serenade Luna“

Mit der „Serenade Luna“ präsentiert Glashütte Original eine mechanische Mondphasenuhr für Damen – neues Manufakturkaliber inklusive.

Die Mondphase gehört zu den klassischen Zusatzfunktionen der traditionellen Uhrmacherei, die sowohl an männlichen wie weiblichen Handgelenken eine gute Figur machen. Mit der „Serenade Luna“ erweitert Glashütte Original nun sein Damenuhrenportfolio, das bisher die Linien „PanoMatic Luna“, „Lady Serenade“ und „Pavonina“ umfasste.

Bei der Neuheit handelt es sich um ein 32,5 Millimeter großes Modell mit Brillantindexen und runder Mondphasenindikation. Letztere besteht aus einem Zifferblattausschnitt, der dezentral in einem den Nachthimmel darstellenden Kreis liegt. Innerhalb des Fensters bewegt sich eine Perlmuttscheibe, deren naturbelassener Teil den Mond darstellt, der sich von einem dunkel lackierten Hintergrund abhebt.

Die Glashütte Original „Serenade Luna“ mit blauem Sonnenschliffzifferblatt am Stahlband Hersteller

Den Antrieb übernimmt ein mechanisches Manufakturwerk aus eigener Entwicklung und Fertigung. Das Automatikkaliber 35-14 schwingt mit modernen 28.800 Halbschwingungen pro Stunde (vier Hertz) und läuft nach Vollaufzug 60 Stunden lang. Eine Siliziumspirale sorgt für eine erhöhte Widerstandsfähigkeit gegenüber Verschleiß, Temperaturschwankungen und Magnetfeldern. Zu den weiteren technischen Vorzügen gehören eine stabile Unruhbrücke statt eines Klobens und eine Regulierung über Schrauben am Unruhreif, die die Spirale frei atmen lässt. Ein individuell gestalteter Rotgoldrotor, Zierschliffe, Gravuren und gebläute Schrauben runden das mechanische Kunstwerk optisch ab.

Variantenreich

Es gibt vier im Detail sehr unterschiedliche Modellausführungen, wobei die drei Edelstahlmodelle wahlweise an Alligator- oder Edelstahlbändern, jeweils mit Faltschließen, getragen werden: Die Basis bildet eine Edelstahluhr mit blauem Sonnenschliffzifferblatt, die am Stahlband das sportliche Ende der neuen Linie bildet. Eleganter präsentiert sich die Stahlversion mit hellem Perlmuttzifferblatt, die es wahlweise auch mit Diamanten auf der Lünette und der Krone gibt. Einen besonderen Blickfang stellt schließlich die Rotgoldversion mit grünem Sonnenschliffzifferblatt und passendem Alligatorlederband dar. Auch sie trägt 48 Diamanten rund um das Deckglas und einen Diamant-Cabochon auf der Krone. Alle Versionen geben durch einen Saphirglasboden Einblick in die hochwertige Glashütter Mechanik und beweisen mit einer Druckfestigkeit bis drei Bar ihre Alltagstauglichkeit.