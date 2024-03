Mit diesem Gericht schlagen wir die letzten Schnupfenviren in die Flucht. Unser Wein der Woche kommt dieses Mal aus dem Friaul, außerdem feiert eine besondere Flasche des Essigmachers Gölles Geburtstag.

Scharfe Chiliöl-Nudeln für 2 Personen

2 Knoblauchzehen

2 Frühlingszwiebeln

150 g Brokkoli

1 Karotte

3 EL neutrales Pflanzenöl (z. B. Raps- oder Sonnenblumenöl)

1 TL Chiliflocken

250 g Mie-Nudeln

6 EL helle Sojasauce

3 EL Reisessig

1 TL Sesamsaat

Zubereitung: Die Knoblauchzehen durch die Presse drücken. Die Frühlingszwiebeln in dünne Ringe schneiden. Ein paar dunkelgrüne Ringe beiseitelegen. Brokkoli in kleine Röschen teilen und die Karotte schälen, dann in feine Streifen schneiden. Das Öl in einer Pfanne erhitzen und den Knoblauch, Frühlingszwiebeln und Chiliflocken darin kurz anbraten. Brokkoli und Karotten dazugeben und 3–4 min mitbraten. Mie-Nudeln nach Packungsangabe in kochendem Wasser bissfest garen. Sojasoße und Reisessig in die Pfanne geben, kurz unterrühren und die Hitze reduzieren. Nudeln abgießen und direkt in die Pfanne geben. Alles kurz vermengen, auf Teller verteilen, mit Sesam und den beiseitegestellten Frühlingszwiebelringen bestreut servieren.

Madeleine Blecher und Malgosia Kaziszyn vereinen polnische und philippinische Kindeitserinnerungen in „Heute lieber mal vegan“, 27 Euro. Kneipp Verlag

Wein-Empfehlung: Im Keller mit Gerhard Hofer

Schiopetto, „Rivarossa 2019“

Ich freue mich immer, wenn ich eine ­Flasche Wein finde und erst nachdenken muss, woher ich sie habe. Das ist mir kürzlich mit einer Flasche „Rivarossa“ vom Weingut Schiopetto passiert. Allmählich ist mir gedämmert, dass ich voriges Jahr im Frühsommer im Friaul war, dort einen wunderbaren Abend in der Trattoria Blanch in Mossa verbracht habe. Und wir tranken unter anderem diesen wuchtigen, samtenen Rotwein, der auf den ersten Schluck so gar nicht in diese Weißweingegend passt. Ein paar Flaschen hab’ ich mir eingelagert. Und siehe da, die Cuvée aus Merlot und Cabernet Sauvignon besticht auch ohne das Ambiente Friaul-Julisch Venetiens. Das Weingut trägt den Namen seines mittlerweile verstorbenen Gründers Mario Schiopetto. Er hat vor mehr als 50 Jahren in Capriva rund um den dortigen Palast des Erzbischofs Weingärten gepachtet. Natürlich konzentrierte auch er sich auf Weißweine, zählte bald zu den Topwinzern der Region. Aber Rotwein können sie mittlerweile auch. Siehe „Rivarossa“.

Weingut Schiopetto, „Rivarossa 2019“, ­kostet 24 Euro bei superiore.de

Neues vom Greißler: 40 Jahre Apfel Balsamessig

Sonderedition Gölles

Vor 40 Jahren hat Alois Gölles damit begonnen, Apfelmost einzukochen, ihn behutsam vergären zu lassen, um ihn schließlich im Eichenfass über mehrere Jahre hinweg reifen zu lassen. Die Säure des Essigs trat in den Hintergrund, die Frucht bestimmte das Aroma. Damit wurde Gölles ein Vorbild für Essigmacher, und das nicht nur in Österreich. Heuer feiert der Apfel Balsamessig sein 40-Jahr-Jubiläum mit einer grafisch gestalteten Sonderedition in begrenzter Auflage. goelles.at

Schönes für den Tisch von Aquazzura

Aquazzura

Passend zu den Schuhen und Modekreationen von Edgardo Osorio ist auch die „Casa“-Linie von Aquazzura überaus fantasievoll gestaltet, die Tischsets „Florida Leaf“ sind etwa von der Pflanzenwelt inspiriert. Wenn man nicht schnell genug einen Teller auf diese „Blätter“ setzt, kann es auch sein, das stattdessen ein Frosch darauf Platz nimmt.

Tipp: Gourmet­festival Wachau

STEVE HAIDER/www.steve.haider.co

Für so manchen ist der Weg in die Wachau kürzer als jener nach Südtirol. Für jene, die gern die Dreisterneküche des Südtirolers Norbert Niederkofler probieren wollen, ist das ein Vorteil. Beim heurigen Gourmetfestival Wachau gastiert der renommierte Alpenkoch im Schloss ­Dürnstein und kocht etwa Crêpe mit ­Knochenmark und Grauvieh oder Smørrebrød mit Agone. Aber auch sonst ist das Festivalprogramm gespickt mit kulinarischen Highlights wie Weingalas, Gourmet-Schifffahrten oder Küchenstehpartys. ­