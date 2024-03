Dries Van Noten tritt zurück

Dries Van Noten im Februar 2024 bei der Fashion Week in Paris.

Dries Van Noten im Februar 2024 bei der Fashion Week in Paris. APA / AFP / Julien De Rosa

Der belgische Designer wird seine letzte Kollektion im Juni bei den Männermodewochen in Paris präsentieren.

Nach fast vier Jahrzehnten in der Modewelt tritt der belgische Designer Dries Van Noten von seinem gleichnamigen Modelabel zurück. Bei seiner letzten Show im Juni in Pairs wird der 65-Jährige die Männermode für den Frühling und Sommer 2025 präsentieren.

Die Suche nach einem Nachfolger hat unterdessen schon begonnen. „Zu gegebener Zeit werden wir den Designer bekannt geben, der die Geschichte fortführen wird, heißt es in einer Erklärung des Designers, die dem Branchendienst „WWD“ exklusiv vorliegt. „Ich habe mich schon seit einiger Zeit auf diesen Moment vorbereitet und denke, es ist an der Zeit, einer neuen Generation von Talenten Raum zu geben, damit sie ihre Vision in die Marke einbringen können.“

Eine Stimme in der Modewelt

In der Zwischenzeit werden die Kollektionen von seinem Studioteam designt werden, mit dem er seit Jahren eng zusammenarbeitet. Dries Van Noten wird dem Modehaus darüber hinaus weiterhin erhalten bleiben und sich an einigen Projekten beteiligen, heißt es weiter. Bereits 2018 verkaufte Van Noten einen Großteil seiner Firma an den Konzern Puig.

„Als junger Mann aus Antwerpen war es mein Traum, in der Modebranche eine Stimme zu haben. Durch eine Reise, die mich nach London, Paris und darüber hinaus führte, und mit der Hilfe unzähliger unterstützender Menschen wurde dieser Traum wahr“, heißt es im Statement. „Jetzt möchte ich meinen Fokus auf all die Dinge richten, für die ich nie Zeit hatte. Ich bin traurig, aber gleichzeitig glücklich.“

>>> „WWD“