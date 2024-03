DAX schlägt Rekorde: Trotzdem noch einsteigen?

Wie passt die aktuelle Rekordjagd an den globalen Aktienmärkten zur herrschenden Wirtschaftskrise? Und ist jetzt der ideale Zeitpunkt, um die Gewinne mitzunehmen?

Derzeit jagt ein Rekordhoch das nächste: der japanische Nikkei-Index erreichte Anfang März einen Rekordstand, und auch an der Wall Street schließen die Indizes regelmäßig im Goldrausch. In der vergangenen Woche erreichten diese Höhenflüge auch Deutschland: Der deutsche Leitindex DAX kletterte am Mittwoch zum ersten Mal über 18.000 Punkte. Aufgrund des Bullruns der vorigen Wochen fragen sich nun Anlegerinnen und Anleger, wie sie darauf regieren sollen: Ist jetzt der ideale Zeitpunkt, um die Gewinne mitzunehmen? Oder lieber stillhalten und abwarten, ob die Märkte noch weiter steigen?