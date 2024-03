Donald Trump geht das Bargeld aus

Ein Gericht in New York könnte Donald Trumps Liegenschaften beschlagnahmen, weil er eine Millionenstrafe nicht zahlen kann. Welche Immobilien besitzt der Ex-Präsident?

So genau hat es Donald Trump mit seinen Angaben noch nie genommen. Die Frage, wie viel Vermögen er besitze, hat der US-Präsidentschaftsbewerber der Republikaner je nach Situation unterschiedlich beantwortet. Im Vorjahr gab Trump unter Eid an, über 400 Millionen US-Dollar in Cash zu verfügen. Jahre zuvor hatte er sein Vermögen mit drei Milliarden Dollar beziffert.

Dass Trump derzeit jedoch keine 454 Millionen Dollar auf seinem Konto liegen hat, ist nun evident geworden: Seinen Anwälten zufolge ist er nicht in der Lage, diese im New Yorker Betrugsprozess als Sicherheitsleistung geforderte Summe vorzulegen. Trump habe von 30 Versicherungsgesellschaften eine Absage erhalten, hieß es in einem Schreiben seiner Anwälte an ein Berufungsgericht. Bis kommenden Montag hat Trump Zeit, die Kaution zu hinterlegen. Trifft das Geld nicht rechtzeitig ein, kann die New Yorker Justiz die Beschlagnahmung von Teilen seines Immobilienbesitzes veranlassen.